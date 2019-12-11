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ثنائي إيطالي وآخر إنجليزي وفريق فرنسي .. هؤلاء هم المرشحون لمواجهة برشلونة في دور الـ 16 من دوري الأبطال

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:49 م
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برشلونة
برشلونة
عبدالقادر عرابي
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تغلب نادي برشلونة الإسباني مساء أمس الثلاثاء على نادي إنتر ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من الجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي شهده ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

وسجل أهداف النادي الكتالوني الشابين كارليس بيريز، وأصغر مسجل في تاريخ البطولة أنسوا فاتي، فيما سجل هدف الإنتر الوحيد روميلو لوكاكو.

وكان النادي الكتالوني قد حسم صدارة المجموعة منذ الجولة الماضية، لكنه فاز على متصدر الدوري الإيطالي، وأودى به لبطولة الدوري الأوروبي، ليتأهل البارسا رفقة بوروسيا دورتموند الألماني الذي فاز على سلافيا براغ التشيكي، وحجز البطاقة الثانية.

وبتصدر برشلونة، سيواجه النادي الكتالوني أحد الفريق صاحبة المركز الثاني في المجموعات السبع للبطولة في دور الـ 16، التي ستسحب قرعته بعد أيام قليلة.

وينص نظام القرعة في دور الـ 16 على عدم تقابل فريقين من دولة واحدة في هذا الدور، لذلك لن يقابل برشلونة قطبي مدريد، ريال مدريد الذي حل وصيفاً في المجموعة الأولى، وأتليتيكو مدريد الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

وبالتالي سيكون أمام يوفنتوس خماسي مكون من الأندية التالية، لمقابلة أحدها في دور الـ 16 الذي ستجرى أحداثه في فبراير المقبل من عام 2020، وستكون الفرق المرشحة لمواجهة ليونيل ميسي هي:

1- توتنهام الإنجليزي (وصيف المجموعة الثانية)
2- أتالانتا الإيطالي (وصيف المجموعة الثالثة)
3- نابولي الإيطالي (وصيف المجموعة الخامسة)
4- ليون الفرنسي (وصيف المجموعة السابعة)
5- تشيلسي الإنجليزي (وصيف المجموعة الثامنة).
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