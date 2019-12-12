تصريح صادم من مساعد وزير العدل بشأن مكاتب الشهر العقاري (فيديو)



وأشار مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق إلى أنه لا يملك التوجيه فنيا لأي موظف في مصلحة الشهر العقاري، متابعًا: "يوجد سماسرة أمام مكاتب الشهر العقاري ولا يوجد لدينا سلطة عليهم".



قال المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، إن مكاتب التوثيق عليها إقبال كبير، مشيرا إلى أن عدد المكاتب يصل إلى 429 مكتب على مستوى الجمهورية تم إنشائها منذ فترات زمنية كبيرة.وأضاف "رزق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه عندما تم إنشاء هذه المكاتب في أربعينات القرن الماضي كانت تصلح للتعداد السكاني والتوزيع الجغرافي ولكنها لا تصلح حاليا للعمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تبحث عن بدائل لهذه المكاتبوأوضح، أن هناك 278 مكتب يدوي وجزء كبير منهم يحتاج للتغيير، متابعًا: "يتم الآن البحث عن توفير بدائل لهذه المكاتب عن طريق أجهزة الدولة أو المجتمع المدني".