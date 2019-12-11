الطريق إلى النهائي.. ماذا ينتظر باريس سان جيرمان في قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليج»

اكتسح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي علي أرضه ووسط جماهيره نظيره نادي جالتا سراي التركي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء علي ملعب حديقة الأمراء الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





تعرف على موقف المجموعة والفرق التي تأهلت:

ليضمن رسميا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الصعود للدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا كأول المجموعة ومعه نادي ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني بينما انتقل نادي كلوب بروج البلجيكي الي بطولة الدوري الاوربي وودع نادي جالتا سراي التركي البطولة الأوربية بعد احتلال المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطتين.





الفرق التي ستواجها باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا:

وبعد صعود نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كأول المجموعة من المقرر أن يواجه أحد الأندية التي صعدت في المركز الثاني من المجموعات الأخري والتي تضم توتنهام الانجليزي ودورتموند الألماني ونابولي الإيطالي وأتالانتا الايطالي وتشيلسي الانجليزي بالإضافة إلي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.





تعرف علي موعد القرعة ومباريات دور ثمن النهائي:

يذكر أن موعد قرعة دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا تُقام يوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر الجاري في مدينة نيون السويسرية في تمام الساعة الولحدة ظهراً بتوقيت القاهرة و‏ تقام مواعيد مباريات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا مباريات الذهاب 18/19 و 25/26 فبراير المقبل والإياب بتاريخ 10/11 و 17/18 مارس المقبل.