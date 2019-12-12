مصطفى الفقي: السيسي تولى رئاسة مصر في أصعب ظروف واجهت أي رئيس آخر

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى رئاسة مصر في أصعب ظروف واجهت أي رئيس آخر، موضحًا أن الرئيس جمال عبد الناصر تولى المسؤولية وهناك ضغوط خارجية فقط، أم الرئيس السادات فكان رئيسًا في ظل ضغوط داخلية، أما "السيسي" فتولى الرئاسية في ظل وجود ظروف داخلية وخارجية في نفس الوقت.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث ي مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن عقدة الرئيس التركي من ثورة 30 يونيو كبيرة للغاية، ولم تتناقص، معقبًا: "مش قادر ينسى ثورة 30 يونو، كل شوية بيرفع علامة رابعة".



وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يريد وضع المنطقة في عباءة الدولة التركية، مثلما كان في عهد الدولة العثمانية مرة أخرى، لافتَا إلى أن محاولة استحوذ "أردوغان" على ليبيا يعزز وجوده في البحر المتوسط، ومحاصرة مصر، والسيطرة على ثروة النفط في الشرق المتوسط

