كريم العمدة: الحروب والنزاعات تأكل رأس المال البشري

علق الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، على منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، قائلًا إنه لا يوجد نمو اقتصادي أو تنمية في حالة وجود حروب أو إرهاب في المنطقة الإفريقية.





وأكد "العمدة"، خلال حواره مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة مصر الأولى، مساء الأربعاء، أن الإرهاب عائق للتنمية مثله مثل الفساد، مضيفًا أن الحروب والنزاعات تأكل رأس المال البشري، مشددًا على أن الحروب والصراعات تدمر البنية التحتية.





وأشار أستاذ الاقتصاد الدولي، إلى أن إعادة إعمار ليبيا لا تقل عن 100 مليار دولار، وأن إعادة إعمار العراق لا تقل عن 150 مليار دولار، وكذلك سوريا.





وانطلق منتدى إفريقيا للسلام والتنمية المستدامة، بأسوان، الأربعاء، بمشاركة عدد من الدول الإفريقية.