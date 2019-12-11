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"العدل" تكشف عائد الشهر العقاري خلال الفترة من 2018 حتى 2019 (فيديو)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:39 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، عن إجمالي المعاملات الخاصة بالشهر العقاري عام 2018، موضحًا أن مكاتب التوثيق في عام 2018 أجرت 13 مليونًا و416 عملية توثيق بعمالة 1000 موظف.

وأضاف رزق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه في أكتوبر 2017 حتى 30 سبتمبر 2018 حققت مصلحة الشهر العقاري مليارًا و137 مليون جنيه، وفي الفترة من أول أكتوبر 2018 حتى 30 نوفمبر 2019 حققت المصلحة مليارًا و890 مليون جنيه، معلقًا: "لا ننكر أن هناك سلبيات ولكن هناك جهد كبير يبذل".

ونوه إلى أن العام الماضي تقدمت طلبات "تسجيل ملكية" بنحو أكثر من 92 ألف طلب، مشيرًا إلى أن العائد من مصلحة الشهر العقاري يذهب بشكل مباشرة إلى وزارة المالية ولا تستفيد وزارة العدل بأي جزء من هذه الأموال.
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توك شو المستشار أشرف رزق أخبار مصر

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