Advertisements
Advertisements
Advertisements

التفاصيل الكاملة.. لـ أزمة إذاعة القرآن الكريم مع مسلسل ممالك النار وخالد النبوي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:38 م
Advertisements
ممالك النار
ممالك النار
حمزة دياب
Advertisements
تردد فى الأيام الماضية، عبر صفحات التواصل الاجتماعي الكثير من الأنباء حول مهاجمة إذاعة القرآن الكريم لـ مسلسل ممالك النار وذلك من خلال إنتقاد السيناريو والتسلسل التاريخي بالإضافة إلى انتقاد الفنان خالد النبوي.

وأشارت تغريدات رواد مواقع التوصل الإجتماعى إلى أن إذاعة القران الكريم خصصت حلقة لشن هجوما قويا على المسلسل وإتهماه بتشوية صورة الفاتحين الأوائل من الدولة العثمانية، كما إنتقد الهجوم على السلطان العثمانى سليم الأول.

هجوم إعلامي

وفى السياق ذاته، طالب الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج «90 دقيقة»، والمذاع عبر قناة المحور، رئيس الأذاعة المصرية ورئيس إذاعة القرأن الكريم بالتحقيق فى الواقعة، خاصة فى الوقت الذى تواجه فيه مصر حرب إعلامية من القنوات التركية.

وتعجب الباز من هجوم أذاعة القرآن الكريم على مسلسل ممالك النار، قائلا:"هجوم لاذع من إذاعة مصرية على مسلسل ممالك النار، وقد لانجد هذا الهجوم فى قنوات الأخوان أو فى تركيا نفسها".

وأكمل الباز:"سليم الأول سرق مصر وقتل المصريين، وتم تزوير التاريخ ليوهمونا لسنوات أنه كان فاتحا وهو عكس الحقيقة".

رد الإذاعة المصرية

ومن جانبه نفى محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، تداول أو صدور أو بث أى شئ من جانب إذاعة القرآن الكريم يتعلق بمسلسل ممالك النار.

وأكد رئيس الإذاعة المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج «90» والمذاع على قناة المحور، أنه لم يحدث على الإطلاق ما تم إثارته عبر مواقع السوشيال ميديا من مهاجمة إذاعة القرآن الكريم لـ مسلسل ممالك النار.

ونوه إلى أن إذاعة القرآن الكريم إذاعة عريقة ولها تاريخ طويل يتحدث عنها وعن ماقدمت من دور وطنى داعم دائما وابدا للدولة المصرية منذ عام 1964.

وطالب نوار، رواد مواقع السوشيال ميديا بتحرى الدقة والتأكد من صحة الأنباء قبل الترويج إليها، مشددا على أنه لم يكن هناك أى شئ يتناول مسلسل ممالك النار أو العثمانين بشكل عام عبر إذاعة القرآن الكريم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ممالك النار سليم الأول خالد النبوي السوشيال الميديا اذاعة القرأن

أخبار تهمك

الطريق إلى النهائي.. ماذا ينتظر ريال مدريد في قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليج»

منذ أقل من نصف ساعة

الطريق إلى النهائي.. ماذا ينتظر ليفربول في قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليج»

منذ 39 دقيقة

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

"يلا شوت" Match Bayern مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام رابط Yallalive بث مباشر توتنهام وبايرن ميونخ live

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

الآن

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 6 ساعات

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح مثير من ميسي عن ريمونتادا ليفربول بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام Bayern Munich Vs Tottenham LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش بايرن Champions Leag

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موضوعات متعلقة

ممالك النار | شاهد الحلقة الأولى من مسلسل خالد النبوي الجديد على قناة MBC ام بي سي .. اعرف موعد عرضها وتردد القناة

الحلقة الأولى من ممالك النار تتصدر مؤشرات البحث على جوجل

"ممالك النار".. قصة السلطان "طوباي" الشخصية التي يجسدها خالد النبوي

بعد نجاحه في "ممالك النار".. تعرف على أول أعمال معتز هشام بالدراما

"ممالك النار".. عمل درامي يشعل منصات التواصل الاجتماعي

محمد الباز يهاجم اذاعة القرآن الكريم بسبب مسلسل ممالك النار (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status