التفاصيل الكاملة.. لـ أزمة إذاعة القرآن الكريم مع مسلسل ممالك النار وخالد النبوي

تردد فى الأيام الماضية، عبر صفحات التواصل الاجتماعي الكثير من الأنباء حول مهاجمة إذاعة القرآن الكريم لـ مسلسل ممالك النار وذلك من خلال إنتقاد السيناريو والتسلسل التاريخي بالإضافة إلى انتقاد الفنان خالد النبوي.



وأشارت تغريدات رواد مواقع التوصل الإجتماعى إلى أن إذاعة القران الكريم خصصت حلقة لشن هجوما قويا على المسلسل وإتهماه بتشوية صورة الفاتحين الأوائل من الدولة العثمانية، كما إنتقد الهجوم على السلطان العثمانى سليم الأول.



هجوم إعلامي



وفى السياق ذاته، طالب الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج «90 دقيقة»، والمذاع عبر قناة المحور، رئيس الأذاعة المصرية ورئيس إذاعة القرأن الكريم بالتحقيق فى الواقعة، خاصة فى الوقت الذى تواجه فيه مصر حرب إعلامية من القنوات التركية.



وتعجب الباز من هجوم أذاعة القرآن الكريم على مسلسل ممالك النار، قائلا:"هجوم لاذع من إذاعة مصرية على مسلسل ممالك النار، وقد لانجد هذا الهجوم فى قنوات الأخوان أو فى تركيا نفسها".



وأكمل الباز:"سليم الأول سرق مصر وقتل المصريين، وتم تزوير التاريخ ليوهمونا لسنوات أنه كان فاتحا وهو عكس الحقيقة".



رد الإذاعة المصرية



ومن جانبه نفى محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، تداول أو صدور أو بث أى شئ من جانب إذاعة القرآن الكريم يتعلق بمسلسل ممالك النار.



وأكد رئيس الإذاعة المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج «90» والمذاع على قناة المحور، أنه لم يحدث على الإطلاق ما تم إثارته عبر مواقع السوشيال ميديا من مهاجمة إذاعة القرآن الكريم لـ مسلسل ممالك النار.



ونوه إلى أن إذاعة القرآن الكريم إذاعة عريقة ولها تاريخ طويل يتحدث عنها وعن ماقدمت من دور وطنى داعم دائما وابدا للدولة المصرية منذ عام 1964.



وطالب نوار، رواد مواقع السوشيال ميديا بتحرى الدقة والتأكد من صحة الأنباء قبل الترويج إليها، مشددا على أنه لم يكن هناك أى شئ يتناول مسلسل ممالك النار أو العثمانين بشكل عام عبر إذاعة القرآن الكريم.