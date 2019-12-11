موعد مباراة السد ومونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية

تذاع مباراة السد ومونتيري المكسيكي يوم السبت في الدور الثاني من مونديال الأندية، على قناة bein sports HD1 الناقل الحصري لكل مباريات البطولة، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد الذي يستضيف كل مباريات البطولة.

تذاع مباراة السد ومونتيري المكسيكي يوم السبت في الدور الثاني من مونديال الأندية، على قناة bein sports HD1 الناقل الحصري لكل مباريات البطولة، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد الذي يستضيف كل مباريات البطولة.