Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة السد ومونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
حقق فريق السد القطري فوز عريض على فريق هينجين سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر ليصعد لمواجة مونتيري المكسيكي يوم السبت 14 ديسمبر 2019

القنوات الناقلة لمباراة السد ومونتيري
تذاع مباراة السد ومونتيري المكسيكي يوم السبت في الدور الثاني من مونديال الأندية، على قناة bein sports HD1 الناقل الحصري لكل مباريات البطولة، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد الذي يستضيف كل مباريات البطولة.

موعد مباراة السد ومونتيري المكسيكي
ويشارك السد القطري في كأس العالم للأندية 2019 بوصفه ممثل البلد المستضيف، بينما يشارك نادي مونتيري بطل المكسيك بوصفه بطل اتحاد الكونكاكاف الذي يضم دول أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي، نادي السد بدأ البطولة بالفوز على هينجين بطل كاليدونيا الجديدة، ليتأهل لهذا الدور، بينما يبدأ مونتيري البطولة من الدور الثاني مباشرة، موعد مباراة السد ومونتيري في مونديال الأندية يوم السبت في الأوقات التالية الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر، الساعة 9.30 مساء بتوقيت دبي الإمارات، الساعة 5.30 مساء بتوقيت جرينتش، الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا، الساعة 4.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كأس العالم للأندية 2019 افتتاح كاس العالم للأندية

أخبار تهمك

"يلا شوت" Match Bayern مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام رابط Yallalive بث مباشر توتنهام وبايرن ميونخ live

منذ ساعتين و 23 دقيقة

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام Bayern Munich Vs Tottenham LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش بايرن Champions Leag

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

الطريق إلى النهائي.. ماذا ينتظر ريال مدريد في قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليج»

منذ أقل من نصف ساعة

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 23 دقيقة

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

تصريح مثير من ميسي عن ريمونتادا ليفربول بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 11 ساعة

الطريق إلى النهائي.. ماذا ينتظر ليفربول في قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليج»

منذ 41 دقيقة

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

الآن

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 13 ساعة

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل - الفيفا يُعلن موعد ومعايير قرعة كأس العالم للأندية 2019

قرعة كأس العالم للأندية.. ليفربول في طريق صاحب الأرض والترجي مع بطل آسيا

الكشف عن شعار مونديال الأندية 2019 (صورة)

موعد مباراة السد وهينجين سبورت اليوم الأربعاء 11/12/2019 كأس العالم للأندية alsaad

يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة السد القطري وهينجين سبورت يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش السد

تنطلق اليوم.. موعد مبارايات كأس العالم للأندية.. والأهلي ضمن قائمة الأفضل عربياً

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status