شاهد.. 100 صورة من عزاء المخرج الراحل سمير سيف

أقيم مساء أمس الأربعاء، عزاء المخرج الراحل سمير سيف، الذي رحل عن عالمنا إثر أزمة قلبية حادة وسط حزن شديد من نجوم الوسط الفني.



وحرص عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن على الحضور لتقديم واجب العزاء والذي أقيم في كنيسة مارمرقس في منطقة مصر الجديدة.



وكانت الفنانة منى زكي، أول الحاضرين للعزاء، كما حضر أيضًا كلًا من الكاتبة المصرية فاطمة ناعوت والفنان القدير يحيى الفخراني والفنان لطفي لبيب والملحن هاني شنودة، ومحمد هنيدي وهاني رمزي وميرنا وليد ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وإلهام شاهين على الحضور للعزاء.



وكان الراحل سمير سيف قد رحل عن عالمنا إثر أزمة قلبية مفاجئة، وسط حزن شديد من نجوم الفن الذين حرصوا على توديعه في الجنازة.



ويعتبر المخرج الراحل أحد أهم المخرجين في السينما المصرية، لأنه قدم أعمالًا للعديد من نجوم السينما العربية، وأبرزهم عادل إمام ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي ونور الشريف، وغيرهم.