تعرف على أهم الموضوعات التي يناقشها منتدى شباب العالم 2019

قال طه أحمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منتدى شباب العالم يعقد هذا العام تحت عنوان "ملتقى الحضارات"، لافتًا إلى أن الملتقى يتحدث هذا العام عن أكثر من شيء، منهم الأمن الغذائي، وقضايا ريادة الأعمال، وتوفير وخلق فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة والناشطة.



وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن منتدى شباب العالم يناقش قضايا الشباب، وقضايا البحر المتوسط والفن والسينما كقوة ناعمة ومحرك للحضارات.



وأشار إلى أن أجندة منتدى شباب العالم هذا العام مزدحمة جدًا، ومليئة بالزخم، وتناقش القضايا الحالية والقضايا المستقبلية، لافتًا إلى أن ورش العمل التحضيرية للمنتدى ستبدأ غدًا الخميس، حيث يشارك بها الشباب من كل دول العالم.

