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أسعار الذهب اليوم الخميس 12-12-2019.. والمعدن الأصفر يصعد لليوم الثاني على التوالي

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي  مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر الجاري مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  574.78 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 670.58  جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 766.36 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,365 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
 
صعدت أسعار الذهب  بنحو 4 جنيهات ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  574.78 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر670.58 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر766.36 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,365 جنيه.

أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

753 إلى 755

عيار 22 

690 إلى 692

عيار 21

659 إلى 661

عيار 18

565 إلى 567

عيار 14

439 إلى 441

عيار 12

377 إلى 378

الاونصة

23.423 إلى 23.494

الجنيه الذهب

5,272 إلى 5,288

الكيلو

753.143 إلى 755.429

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 766.36جنيه      

 47.45 $

سعر الذهب عيار 22

 702.50جنيه

 43.50 $

اسعار الذهب عيار 21

670.58جنيه       

41.52 $

اسعار الذهب عيار 18

 574.78جنيه

35.59 $

سعر الذهب عيار 14

447.78جنيه

27.68 $

سعر الذهب عيار 12

383.18جنيه

23.73 $

سعر الذهب عيار 9

287.39جنيه

17.79 $

اسعار أوقية الذهب

23,834 جنيه

1,476 $

اسعار جنيه الذهب

5,365 جنيه

332.19 $

اسعار كيلو الذهب

766,363 جنيه

47,450 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

11 ديسمبر

766.36

670.58

574.78

447.05

383.18

10 ديسمبر

761.62

666.44

571.23

444.28

380.81

9 ديسمبر

758.50

663.70

568.88

442.46

379.25

8 ديسمبر

758.20

695.44

568.66

442.28

379.10

7 ديسمبر

758.20

663.44

568.66

442.28

379.10

6 ديسمبر

785.56

663.75

568.93

442.49

379.28

5 ديسمبر

766.24

670.39

574.69

446.97

383.12

4 ديسمبر

764.70

669.13

573.53

446.08

382.35

3 ديسمبر

766.01

670.27

574.52

446.84

383.00

2 ديسمبر

757.55

662.87

568.17

441.91

378.78



أسعار الذهب عالميًا:
صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1475 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1470.14 دولار للأوقية.
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