أسعار الذهب اليوم الخميس 12-12-2019.. والمعدن الأصفر يصعد لليوم الثاني على التوالي





أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر الجاري مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 574.78 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 670.58 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 766.36 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,365 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

صعدت أسعار الذهب بنحو 4 جنيهات ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 574.78 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 670.58 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 766.36 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,365 جنيه.





أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 753 إلى 755 عيار 22 690 إلى 692 عيار 21 659 إلى 661 عيار 18 565 إلى 567 عيار 14 439 إلى 441 عيار 12 377 إلى 378 الاونصة 23.423 إلى 23.494 الجنيه الذهب 5,272 إلى 5,288 الكيلو 753.143 إلى 755.429 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 766.36جنيه 47.45 $ سعر الذهب عيار 22 702.50جنيه 43.50 $ اسعار الذهب عيار 21 670.58جنيه 41.52 $ اسعار الذهب عيار 18 574.78جنيه 35.59 $ سعر الذهب عيار 14 447.78جنيه 27.68 $ سعر الذهب عيار 12 383.18جنيه 23.73 $ سعر الذهب عيار 9 287.39جنيه 17.79 $ اسعار أوقية الذهب 23,834 جنيه 1,476 $ اسعار جنيه الذهب 5,365 جنيه 332.19 $ اسعار كيلو الذهب 766,363 جنيه 47,450 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 11 ديسمبر 766.36 670.58 574.78 447.05 383.18 10 ديسمبر 761.62 666.44 571.23 444.28 380.81 9 ديسمبر 758.50 663.70 568.88 442.46 379.25 8 ديسمبر 758.20 695.44 568.66 442.28 379.10 7 ديسمبر 758.20 663.44 568.66 442.28 379.10 6 ديسمبر 785.56 663.75 568.93 442.49 379.28 5 ديسمبر 766.24 670.39 574.69 446.97 383.12 4 ديسمبر 764.70 669.13 573.53 446.08 382.35 3 ديسمبر 766.01 670.27 574.52 446.84 383.00 2 ديسمبر 757.55 662.87 568.17 441.91 378.78











أسعار الذهب عالميًا: