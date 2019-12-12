أسعار الذهب اليوم الخميس 12-12-2019.. والمعدن الأصفر يصعد لليوم الثاني على التوالي
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
753 إلى 755
|
عيار 22
|
690 إلى 692
|
عيار 21
|
659 إلى 661
|
عيار 18
|
565 إلى 567
|
عيار 14
|
439 إلى 441
|
عيار 12
|
377 إلى 378
|
الاونصة
|
23.423 إلى 23.494
|
الجنيه الذهب
|
5,272 إلى 5,288
|
الكيلو
|
753.143 إلى 755.429
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
766.36جنيه
|
47.45 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
702.50جنيه
|
43.50 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
670.58جنيه
|
41.52 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
574.78جنيه
|
35.59 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
447.78جنيه
|
27.68 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
383.18جنيه
|
23.73 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
287.39جنيه
|
17.79 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
23,834 جنيه
|
1,476 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,365 جنيه
|
332.19 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
766,363 جنيه
|
47,450 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
11 ديسمبر
|
766.36
|
670.58
|
574.78
|
447.05
|
383.18
|
10 ديسمبر
|
761.62
|
666.44
|
571.23
|
444.28
|
380.81
|
9 ديسمبر
|
758.50
|
663.70
|
568.88
|
442.46
|
379.25
|
8 ديسمبر
|
758.20
|
695.44
|
568.66
|
442.28
|
379.10
|
7 ديسمبر
|
758.20
|
663.44
|
568.66
|
442.28
|
379.10
|
6 ديسمبر
|
785.56
|
663.75
|
568.93
|
442.49
|
379.28
|
5 ديسمبر
|
766.24
|
670.39
|
574.69
|
446.97
|
383.12
|
4 ديسمبر
|
764.70
|
669.13
|
573.53
|
446.08
|
382.35
|
3 ديسمبر
|
766.01
|
670.27
|
574.52
|
446.84
|
383.00
|
2 ديسمبر
|
757.55
|
662.87
|
568.17
|
441.91
|
378.78