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لم يلمسه أحد.. إصابة مرعبة لكينجسلي كومان في مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:29 م
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اصابة كومان
اصابة كومان
الفجر الرياضي
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تعرض الفرنسي كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونخ لإصابة قوية ومرعبة في مباراة فريقه المقامة حاليا على ملعب أليانز أرينا ، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


إصابة مرعبة لكينجسلي كومان في مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام

 

جاءت الإصابة القوية للاعب في شوط المباراة الأول بعد أن سقط خارج الملعب متألما من إصابة في قدمه بكرة لم يشترك معه أحد خلالها ليثير الذعر وسط الطاقم الطبي واللاعبين لبايرن ميونخ.

 

ويحتل بايرن ميونخ صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة أما توتنهام فيأتي ثانيا برصيد 10 نقاط وكانا الفريقان ضمنا بالفعل التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.


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كومان رياضة بايرن ميونخ اصابة كومان اخبار الرياضة

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