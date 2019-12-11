فريق واما يطرح أغنيته الجديدة "على فكرة"

أعلن الفنان أحمد فهمي، عن طرح كليب جديد لفريق wama "على فكرة"، وذلك عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشر "فهمي" صورة تجمع الفريق معا وعلق عليها قائلا: "تقول لمين على فكرة، امبارح جات سيرتك من قلبي، وبان عليه، فيديو كليب جديد لـ Wama قريبا".





وتفاعل معهم جمهورهم حيث أبدوا سعادتهم من خلال التعليقات التي ظهرت من خلال: "بتجنن هالأغنية، جميلة الأغنية بحبها أوي وبحبكم، بالتوفيق أن شاء الله و أخيرا رجعتونا لأيام زمان تاني وحشتونا".





يعتبر أن ألبوم "ياليل" أول إصدار لنجوم الفرقة معا عام ٢٠٠٣، عملوا بعد ذلك بشكل منفرد، حيث تمكن أحمد فهمي من النجاح في قطاع التمثيل، بالإضافة إلى تقديمه للعديد من البرامج، وظهر اسم نادر حمدي كأحد أبرز الموزعين الموسيقيين في السنوات الأخيرة وبعد ذلك عمل مع أبرز نجوم الغناء مثل عمرو دياب وتامر حسني، محمد نور أنتج عدة ألبومات منفردة، وأحمد الشامي عمل فيما بين التمثيل والغناء، وفي النهاية جميهم عملوا بشكل مستقل دون التأثير علي تشكيل فرقتهم وأسلوبهم الفني.





ويذكر أن فرقة واما كانت في الأساس تحمل اسم بوي بوند فرقة فتيان، وهي مكونة من محمد نور وأحمد فهمي وأحمد الشامي ونادر حمدي، ويعتبر تكوين أسم فرقة واما من أول حرف في أسمائهم، حيث أنه بداية لم يكن لهم اسم محدد وبعد ذلك تم أختيار اسم "واما". وقد كان أول ظهور للفرقة تحث اسم واما (WAMA) سنة 2003.