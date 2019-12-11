البورصة الأمريكية تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي

تحولت البورصة الأمريكية للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تثبيت سعر الفائدة.





فيما أكد رئيس الفيدرالي جيروم باول أن البنك سوف يتصرف بالشكل المناسب حال حدوث تغير كبير في التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يفضل عدم رفع الفائدة إلى أن يتسارع التضخم نحو المستهدف البالغ 2 بالمائة.





وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 27911.3 نقطة.





وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 3141.8 نقطة.





وقفز مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 8654 نقطة.





وهبط مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.3 بالمائة ليسجل مستوي 97.117.