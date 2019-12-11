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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة جوية بكابول

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:04 م
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بوابة الفجر
وكالات
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دانت دولة الإمارات، الهجوم الانتحاري الإرهابي الذي وقع بالقرب من قاعدة باجرام الجوية، شمالي العاصمة الأفغانية كابل.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها الأربعاء، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. 

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. 

وفي وقت سابق الأربعاء، قُتل مدني وأصيب 62 آخرون،  في تفجير إرهابي قرب قاعدة أمريكية شمالي كابول.

وقالت وحيدة شاهكار المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان، في تصريحات أوردتها وكالة رويترز، إن انتحاريا فجّر نفسه خارج القاعدة الأمريكية الرئيسية في أفغانستان. 

وأضافت "أنه بعد التفجير وقع اشتباك لمدة 30 دقيقة بين المهاجمين الذين كان من الواضح أنهم يريدون دخول القاعدة والقوات الأجنبية"، مشيرة إلى أن جميع الجرحى من الأفغان.  

من جانبها، قالت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، في بيان، إن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى أمريكيين أو من التحالف، لكن قاعدة طبية تخدم المحليين تضررت بشدة.  

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. 

ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من أسبوعين على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى القاعدة التي تعد أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان، وتقع بالقرب من المدينة القديمة في باجرام على بعد 11 كيلومترا جنوب شرقي شاريكار في مقاطعة باروان. 

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الكلمات المفتاحية

كابول قاعدة جوية تدين الهجوم الارهابي الإمارات أفغانستان

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