يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار beinTIME رابط ماتش بايرن ON LI

يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ الألماني ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر الجاري، على ملعب أليانز أرينا، يلا شووت بلس ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات YALLA SHOOT PLUS بايرن ميونيخ الألماني يستضيف توتنهام هوتسبير بدوري أبطال أوروبا.





كورة ستار، حيث ستكون المباراة تحصيل حاصل بين الطرفين بعدما حقق التأهل للدور المقبل من دور المجموعات، واحتلالها صدارة المجموعة، KORA STAR توتنهام يسعى لتحقيق نتيجة مميزة بقيادة جوزيه مورينيو المدير الفني، خارج دياره بأخر جولات دور المجموعات.





موعد مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا

وتُقام مباراة بايرن ميونيخ الألماني ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا

كورة لايف حيث تُذاع مباراة نادي بايرن ميونيخ الألماني ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD2، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، KORA LIVE توتنهام ضيفًا على بايرن ميونيخ الألماني بملعب أليانز أرينا.





ترتيب توتنهام وبايرن ميونخ بمجموعتهم في دوري الأبطال

كورة جول ويحتل نادي بايرن ميونيخ الألماني، صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد نادي توتنهام في المركز الثاني برصيد 10 نقاط ويتواجد النجم الأحمر برصيد 3 نقاط، فيما يحل أوليمبياكوس اليوناني بمؤخرة الجدول بنقطة وحيدة، KORA GOAL بايرن ميونيخ الألماني يستضيف توتنهام هوتسبير بالجولة الأخيرة لدور المجموعات.





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