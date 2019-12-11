موجز لأهم الأحداث من بوابة الفجر اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019

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وجاء الخبر الثاني تحت عنوان "القوات البحرية تنفذ عدد من التدريبات البحرية بمسرح عمليات البحر المتوسط"، حيث نفذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي وعلي رأسها احدي حاملات المروحيات طراز (ميسترال) ومجموعتها القتالية عدد من الانشطة القتالية والتدريبيه بمسرح عمليات البحر المتوسط وقد تضمنت تلك الانشطه قيام احدي الغواصات المصرية باطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز (هاربون) وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه الي اكثر من 130 كم. وجاء الخبر الثاني تحت عنوان "القوات البحرية تنفذ عدد من التدريبات البحرية بمسرح عمليات البحر المتوسط"، حيث نفذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي وعلي رأسها احدي حاملات المروحيات طراز (ميسترال) ومجموعتها القتالية عدد من الانشطة القتالية والتدريبيه بمسرح عمليات البحر المتوسط وقد تضمنت تلك الانشطه قيام احدي الغواصات المصرية باطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز (هاربون) وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه الي اكثر من 130 كم.

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ويوافق اليوم ذكرى ميلاد الأديب العالمي "نجيب محفوظ"، وتناول "الفجر"، أهم محطات حياته في تقرير عرض التفاصيل الكاملة عن حياته، وأسرار جديدة لرائد الواقعية الأدبية، الذي حطم حواجز الثقافة واللغة، بمؤلفاته التي ركزت بشكلٍ أساسي على الحارة المصرية الأصيلة، وقدّم من خلالها للغرب صورة حقيقية عن الشعب المصري. ويوافق اليوم ذكرى ميلاد الأديب العالمي "نجيب محفوظ"، وتناول "الفجر"، أهم محطات حياته في تقرير عرض التفاصيل الكاملة عن حياته، وأسرار جديدة لرائد الواقعية الأدبية، الذي حطم حواجز الثقافة واللغة، بمؤلفاته التي ركزت بشكلٍ أساسي على الحارة المصرية الأصيلة، وقدّم من خلالها للغرب صورة حقيقية عن الشعب المصري.

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وجاء آخر أهم أخبار اليوم هو فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على نظيره وادى دجلة بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة السابعة، ليحتل الأول صدارة الدورى العام المصري الممتاز ولمعرفة ترتيب جدول الدورى المصري. وجاء آخر أهم أخبار اليوم هو فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على نظيره وادى دجلة بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة السابعة، ليحتل الأول صدارة الدورى العام المصري الممتاز ولمعرفة ترتيب جدول الدورى المصري.

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أما عن الأخبار العربية والدولية، فيقدم "الفجر"، أهم ما دار من أحداث وأخبار عالمية من خلال عدة أخبار أولها أنه قد اعتقلت قوات الأمن الروسية، أحد أنصار المنظمة الأوكرانية المتطرفة "القطاع اليميني"، الذي يحمل الجنسية الروسية، وكان يعد لهجوم على مبنى الإدارة المحلية في مدينة مورمانسك. أما عن الأخبار العربية والدولية، فيقدم "الفجر"، أهم ما دار من أحداث وأخبار عالمية من خلال عدة أخبار أولها أنه قد اعتقلت قوات الأمن الروسية، أحد أنصار المنظمة الأوكرانية المتطرفة "القطاع اليميني"، الذي يحمل الجنسية الروسية، وكان يعد لهجوم على مبنى الإدارة المحلية في مدينة مورمانسك.

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وأكد قادة دول الاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق حول ترسيم حدود مناطق النفوذ في المتوسط بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، انتهاكا للقانون الدولي، وجاء في مسودة البيان الختامي الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، ومن المتوقع أن يصدر عن القمة الأوروبية هذا الأسبوع، أن مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم حدود المناطق الاقتصادية البحرية في المتوسط، تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتطابق مع قانون البحار للأمم المتحدة. وأكد قادة دول الاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق حول ترسيم حدود مناطق النفوذ في المتوسط بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، انتهاكا للقانون الدولي، وجاء في مسودة البيان الختامي الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، ومن المتوقع أن يصدر عن القمة الأوروبية هذا الأسبوع، أن مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم حدود المناطق الاقتصادية البحرية في المتوسط، تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتطابق مع قانون البحار للأمم المتحدة.

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كما تعرضت قاعدة أمريكية رئيسية في أفغانستان، لهجوم انتحاري من قبل شخصين، فقتلا شخصا واحدا على الأقل وأصابا العشرات بجراح، الأمر الذي يمكن أن يفسد خطط إحياء محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قاعدة باجرام الجوية شمالي كابول. كما تعرضت قاعدة أمريكية رئيسية في أفغانستان، لهجوم انتحاري من قبل شخصين، فقتلا شخصا واحدا على الأقل وأصابا العشرات بجراح، الأمر الذي يمكن أن يفسد خطط إحياء محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قاعدة باجرام الجوية شمالي كابول.

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وقُتِلَ 60 جنديا، في هجوم على معسكر في النيجر، وفقما أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية، ويذكر أن قتل ثلاثة عسكريين و14 إرهابيا من جماعة مسلحة استهدفت، الاثنين معسكرا للجيش في منطقة تاهوا غرب البلاد قرب الحدود مع مالي. وقُتِلَ 60 جنديا، في هجوم على معسكر في النيجر، وفقما أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية، ويذكر أن قتل ثلاثة عسكريين و14 إرهابيا من جماعة مسلحة استهدفت، الاثنين معسكرا للجيش في منطقة تاهوا غرب البلاد قرب الحدود مع مالي.

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وعن أخبار الرياضة، فقد أكد الرئيس السابق للفيفا سيب بلاتر، لوكالة فرانس برس، بأنه عارض منح قطر كأس العالم 2020، لأنه لديه "ضميرًا واضحًا"، مُبديًا استعداده للإدلاء بشهادته للمدعين الفرنسيين حول تصويت 2010 لصالح قطر، وقال "إذا طلبوا مني رسميًا، فأنني علي أتم استعداد للذهاب إلى فرنسا لأن لدي ضمير واضح". وعن أخبار الرياضة، فقد أكد الرئيس السابق للفيفا سيب بلاتر، لوكالة فرانس برس، بأنه عارض منح قطر كأس العالم 2020، لأنه لديه "ضميرًا واضحًا"، مُبديًا استعداده للإدلاء بشهادته للمدعين الفرنسيين حول تصويت 2010 لصالح قطر، وقال "إذا طلبوا مني رسميًا، فأنني علي أتم استعداد للذهاب إلى فرنسا لأن لدي ضمير واضح".

يرصد موقع "الفجر"، أهم وأبرز الأحداث والأخبار العالمية والمحلية ليوم الاربعاء الموافق 11 ديسمبر والتي نعرضها على القراء، وفيما يلي عرض لهذه الأخبار والتي جاء أهمها انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وآخرها رياضيًا فوز الأهلى على وادى دجلة بإطار مباريات الدورى العام الممتاز المصرى ليتصدر جدول الدورى.وجاءت أهم الأخبار المحلية والتي بدأت برسائل الرئيس السيسي خلال منتدى أسوان للسلام والتنمية والمستدامة، عندما قال إننا نحقق اليوم خطوة مهمة من خلال اجتماعنا فى منتدى أسوان لأن هذا المحفل الافريقي الفريد يمثل منطقة قارية من أجل تبادل التجارب والخبرات.