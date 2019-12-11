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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام بث مباشر bein SPORT كورة لايف رابط بايرن TIME tottemhamيلا شوت ماتش

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:04 م
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وتوتنهام بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019، على ملعب استاد اليانز ارينا معقل الفريق الألماني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مبارايات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال أوروبا موسم 2019 -2020.
موعد مباراة بايرن ميونيخ وتوتنهام بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-
تقام مباراة بايرن ميونيخ وتوتنهام ، اليوم الاربعاء ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة "BEIN SPORTS HD 3" التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورتس، المالك الحصري لحقوق بث مباريات البطولة ويمكنكم متابعة المباراة عبر البث الحي والمباشر لموقع الفحر الرياضي.
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مباراة بايرن ميونيخ وتوتنهام بث مباشر لايف كورة أون لاين
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