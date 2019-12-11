"الشوط الثاني" مباراة بايرن ميونخ ضد توتنهام (بث مباشر) الآن مجاني رابط bein Sport

يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ ضد توتنهام، في قمة منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية، كورة لايف KORALIVE.





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لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين بايرن ميونيخ ضد توتنهام Bayern live stream، حيث يعول توتنهام على قوته الهجومية المتمثلة في هاري كين وديلي آلي.





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كورة جول Bayern KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة بايرن ميونيخ ضد توتنهام، المقرر انطلاقها في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.





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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة بايرن ميونيخ ضد توتنهام، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على البايرن، نظرًا لتطور الفريق الإنجليزي تحت قيادة مديره الفني الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو.





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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، لمواصلة نتائجه الإيجابية خاصة أنه ضمن العبور لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.







