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الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه تمهيدًا لانتخابات جديدة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:56 م
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الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي
وكالات
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صوت أعضاء الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية في القراءة الأولى، الأربعاء، على حل المجلس تمهيدًا لإجراء انتخابات جديدة في 2 مارس المقبل.


وقال المكتب الإعلامي للكنيست إن 91 من أعضاء الكنيست الـ120 صوتوا بالقراءة الأولى لصالح حل البرلمان الإسرائيلي.

وتم نقل مشروع قانون حل الكنيست الى لجنة برلمانية خاصة توطئة للتصويت عليه في الكنيست بكامل هيئته خلال الساعتين القادمتين.

وكان الكنيست الإسرائيلي صوت بالقراءة التمهيدية صباح الأربعاء على مشروع قانون حل الكنيست.

وسبق التصويت، مساء اليوم الأربعاء، تبادل للإتهامات بين حزب " الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني جانتس.

ووعد نتنياهو في تصريحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي بأن يتمكن حزبه بعد الانتخابات القادمة من تشكيل الحكومة.

وستكون الانتخابات القادمة الثالثة في غضون أقل من عام بعد الانتخابات التي جرت في إبريل وتلتها انتخابات في سبتمبر.

واخفق نتنياهو ومن بعده جانتس بتشكيل الحكومة قبل أن يمنح الرئيس الإسرائيلي الكنيست مهلة 21 يوما لتكليف أحد أعضاءه بتشكيل حكومة تحظى بثقة 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست.


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الكلمات المفتاحية

حل الكنيست الاسرائيلي التصويت الانتخابات الجديد

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