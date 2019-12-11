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"هيرميس" تعلن إتمام خدماتها الاستشارية في طرح أرامكو مع مواصلة أعمالها بالسعودية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:53 م
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المجموعة المالية هيرميس
المجموعة المالية هيرميس
أحمد الشيخ
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أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية والاستثمارية، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة أتم تقديم الخدمات الاستشارية في عملية الطرح العام لشركة أرامكو بالسوق المالية السعودية "تداول"، وهي أكبر صفقة طرح عام في تاريخ أسواق المال حول العالم. 

وقامت المجموعة بدور مدير الطرح المشترك بالصفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية 29.4 مليار دولار أمريكي.

وأعرب محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بالمشاركة في الطرح العام لأرامكو والذي يأتي في أعقاب الإتمام الناجح للعديد من الصفقات داخل المملكة العربية السعودية منذ مطلع عام 2019، ومن بينها الطرح العام لشركة المراكز العربية فضلًا عن صفقة الدمج بين شركتي "إن إم سي هيلث" وشركة "حصانة الاستثمارية". 

وأضاف عبيد أن المشاركة في الطرح العام لأرامكو يعد تتويجًا للجهود الكبيرة التي يبذلها فريق العمل من أجل تنمية أعمال الشركة في المملكة العربية السعودية واقتناص الفرص الواعدة التي ينبض بها السوق بعد ترقيته لمرتبة الأسواق الناشئة على مؤشري "MSCI" و"FTSE". 

وتكللت جهود الشركة للتوسع في السوق السعودي بحصول قطاع الوساطة بالأوراق المالية على حصة كبيرة من تنفيذات السوق السعودي "تداول"، مما أثمر عن مضاعفة الحصة السوقية للشركة من إجمالي التنفيذات مقارنة بالعام الماضي، وذلك في إطار التمهيدات الجارية لنمو التدفقات المالية المتوقعة إلى المملكة. 

كما أثمرت مشاركة المجموعة  في عملية الطرح العام لأرامكو عن ارتفاع ترتيبها عالمياً إلى المركز الـ 28 ضمن قائمة أكبر مقدمي الخدمات الاستشارية لصفقات أسواق رأس المال حول العالم، وأيضًا صعودها إلى المرتبة الـ 20 ضمن قائمة مقدمي الاستشارات المالية بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا[1]، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة المجموعة المالية هيرميس كأكبر مستشاري صفقات سوق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علمًا بأن الشركة تشغل موقع الصدارة منذ أكثر من ثلاثة أعوام. 

وأكد محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة ، أن الشركة لديها عدد من الصفقات التي تم تنفيذها والمرتقب تنفيذها داخل المملكة وذلك انطلاقًا من قناعتنا بأن السوق السعودي أصبح محورًا رئيسيًا للصفقات الكبرى والمميزة عبر المنطقة. وأضاف فهمي أن المجموعة المالية هيرميس تتوقع تسارع أنشطتها وأعمالها في المملكة خلال الفترة المقبلة، وأن الشركة قامت بتنمية فريق العمل وتعزيز إمكاناتها لمواكبة النمو المتوقع، سعيًا لترسيخ ريادتها كأفضل مستشار لصفقات سوق رأس المال والدمج والاستحواذ على الساحة الإقليمية. 

ويعد طرح أرامكو تاسع صفقة تنفذها المجموعة المالية هيرميس في أسواق رأس المال خلال عام 2019، عقب الإتمام الناجح لعدد من الصفقات البارزة في العديد الأسواق على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
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الكلمات المفتاحية

عالمى طرح أرمكو المجموعة المالية هيرميس السوق السعودي

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