مفكر سياسي: عدم نجاح محاولات إضعاف مصر يؤرق "أردوغان"

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن هناك محاولات مستمرة من تركيا لإضعاف مصر، ولكن القاهرة لم تتأثر بمثل هذه المحاولات، وهذا يسبب أرقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن أردوغان لديه أطماع في دول الخليج وليبيا والمنطقة ككل، في إطار محاولات إحياء تاريخ الدولة العثمانية.



وأضاف أن هناك ضرورة لحشد قدر كبير من الدول الداعمة لاستقرار ليبيا، مثل فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، مشددًا على ضرورة الحوار مع الولايات المتحدة، ضد التواجد التركيا في ليبيا، لأنه به نزعة استعمارية.

