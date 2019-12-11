بعد رحيله.. مدير أعمال شعبان عبد الرحيم يكشف تفاصيل وفاة حصانه حزنًا عليه

نعى وحيد شعبولا، مدير أعمال المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، الفنان الراحل، قائلًا: "شعبان عبد الرحيم لما كان بيضحك الدنيا كانت بتضحك"، مستكملًا: "شعبان عبد الرحيم كان قليل الضحك، ولكن ضحكته لا تنسى".



وأضاف "شعبولا"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، كان يحب أن يذهب إلى عمله قبل موعده بساعة أو إثنين، لافتًا إلى أنه يعمل كـ مدير أعمال للراحل منذ الثمانينيات، وكان "الطبال" الخاص بأغانيه.



وأشار إلى أن شعبان عبد الرحيم أهدى أحد أصدقائه بـ "حصان"، لافتًا إلى أن هذا الحصان ارتبط بشدة بشعبان عبد الرحيم، وتوفى بعد وفاته مباشرة، مضيفًا أنه تم وضع طفلة متوفية منذ يومين بجانب شعبان عبد الرحيم عند الصلاة عليه.

