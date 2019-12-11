عباس أبو الحسن يعبر عن سعادته بصداقة مصطفى خاطر

قام الفنان عباس ابو الحسن بنشر صورة له تجمعه مع الفنان مصطفي خاطر وذيلها بتعلق يبين إعجابه بأعمال"خاطر" وزمالته وصداقته، وذلك على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".



حيث كتب "عباس" أسفل الصورة قائلا "خاطر اكتشاف خطير ليا من معجب بيه جدا كمشاهد الي زميل عمل الي صديق رائع.. الحياة مليانة مفاجآت".



يعد مصطفى خاطر من ممثلين الكوميديا الشباب الذين عرفهم الجمهور من خلال مسرح مصر، ليبدأ بعد ذلك فى انطلاقته حيث قدم أعمال ناجحة من بطولته مثل مسلسل"هربانة منها" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، ومسلسل"طلقة حظ" في رمضان الماضي.



اما عن الفنان عباس ابو الحسن فهو ممثل وسينارست، من أعماله الشهيرة كسينارست فيلم" إبراهيم الأبيض"، ومن أعماله كممثل دور المجرم الجزار في فيلم"مافيا" وجملته الشهيرة"عجبا لكم أيها المصريون"، ومسلسل" أرض جو" و مسلسل" ابو عمر المصري"، ووالدة الفنان عباس ابو الحسن هي مصممة الازياء الشهيرة شمس الأتربي.

