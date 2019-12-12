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"الفقي" تعليقا على الاتفاق التركي الليبي: "جاي يلعب على سور مصر"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:36 ص
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مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
كساب أحمد
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن توقيع تركيا اتفاقًا أمنيًا مع حكومة فايز السراج الليبية، غير قانوني ويعتبر مواجهة مباشرة مع مصر، معقبًا: " دا جاي يلعب على سور مصر".

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث ي مصر"، المذاع على فضائية " mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن تركيا لديها الكثير من الأطماع سواء في سوريا والعراق، من اجل إعادة ما يسمى بالدولة العثمانية، وهذا واضح في سيطرته على شمال سوريا عسكريًا.

وأوضح أن مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، هدفه الإساءة للعلاقات مع إيطاليا، خاصة أن الشركات الإيطالية لديها دور كبير في البحث عن الغاز في مصر، معقبًا: "مش من مصلحة مصر مقتل طالب إيطالي على أرضيها".
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الكلمات المفتاحية

التركي الليبي الأطماع

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