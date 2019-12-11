رئيس الإحتياطي الفيدرالي يعلن عن موعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية

قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إن البنك لن يرفع الفائدة حتى يتسارع التضخم نحو الهدف، مضيفًا أن النظرة المستقبلية إبجابية وتراجع عدم اليقين بشأن التجارة بين الصين والولايات المتحدة سوف يساعد الاقتصاد.





وأشار رئيس الفيدرالي أنه يفضل السماح بارتفاع معدل التضخم نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2 بالمائة قبل النظر في رفع معدلات الفائدة في المستقبل.





وتابع باول أن هذا ليس توجهاً رسمياً أو قاعد محسومة بعدم رفع الفائدة بل لأجل التعامل مع التضخم.





وثبت الاحتياطي الفيدرالي تقديراته للنمو الاقتصادي والتضخم في العامين الحالي والمقبل.





وأوضح باول أن الفيدرالي قد يوسع برنامج شراء سندات الخزانة ليشمل الأوراق المالية قصيرة الآجل، إذا لزم الأمر مضيفاً: "لسنا في هذا المكان" في الوقت الحالي.





وأضاف رئيس الفيدرالي أن جهود المركزي الأمريكي لدعم سوق الإقراض قصير الأجل تسير على ما يرام.





وقرر الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين 1.50 بالمائة إلى 1.75 بالمائة بالإجماع، كما توقع عدم تحريك الفائدة الأمريكية في 2020.