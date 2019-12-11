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أخبار برشلونة اليوم: خطوة واحدة تفصل البرسا عن الصفقة الأهم وليفربول يحارب برشلونة وتصريح مثير من ميسي عن "الريمانتودا"

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:35 م
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أخبار برشلونة اليوم
أخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 11 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا على فريق إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 11 - 12 - 2019 :-

- برشلونة على وشك إغلاق كبرى صفقاته

وذكرت التقارير الإيطالية أن نادي إنتر ميلان، لم يغلق الباب أمام رحيل لاعبه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي يقع على رادار برشلونة، ويبدو أن النادي الإيطالي يسعى لإقناع اللاعب بالبقاء لكنه في نفس الوقت لن يغلق الباب أمام رحيله المحتمل في ظل اهتمام برشلونة بضمه، حيث أشارت تقارير إلى أن النادي الكاتالوني سأل عن المهاجم الأرجنتيني في رحلة قام بها أعضاء من "البرسا" مؤخراً إلى ميلانو.

- بيان ناري من الاتحاد الإسباني بشأن الكلاسيكو

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا خاصًا بمباراة برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض والذي من المقرر أن يقام يوم 18 من الشهر الجاري، وجاء نص بيان الاتحاد الإسباني كالتالي :"فيما يتعلق بمباراة الكلاسيكو التي ستقام في 18 ديسمبر في الكامب نو، الاتحاد الاسباني لا يتحمل مسألة الأمن ، لكن سيتم تطبيق القوانين إذا كان هناك إي حالات قاهرة أو حدوث إي ظروف قبل وإثناء المباراة وإنه يجب تطبيق الانضباط الرياضي، وسيكون الاتحاد الاسباني على اتصال بقوات الأمن لتنسيق وصول فريق التحكيم إلى الكامب نو".

- تقييم نجوم برشلونة بعد الفوز على إنتر ميلان

كشفت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الأربعاء عن تقييم لاعبي برشلونة عقب الفوز أمس على إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف، واحتل الشاب كارليس بيرايز صدارة تقييم اللاعبين في الفريق الكتالوني بدرجة 8 من 10 درجات، فيما جاء الرباعي نيتو وكارليس ألينا وفرانكي دي يونج وأنسو فاتي في المركز الثاني بـ7 درجات.

- مفاجأة .. ليفربول يقطع الطريق على برشلونة في الصفقة المنتظرة

ذكرت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية نقلاً عن لوباريزيان الفرنسية أن المدير الفني الألماني يورجن كلوب أجرى محادثات مع وكيل نيمار لبحث إمكانية ضمه في الميركاتو الشتوي المقبل، وأشارت التقارير أن ليفربول يضع نيمار في قائمة أولوياته في حالة رحيل أحد الثنائي محمد صلاح وساديو ماني في الصيف القادم.

- هدف أنسو فاتي ينعش خزائن برشلونة

سجل فاتي هدف برشلونة الثاني والفوز في مباراة الأمس أمام إنتر ميلان من تصويبة قوية على حدود منطقة الجزاء في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل الفريق الكتالوني إلى دور الستة عشر دون أي خسارة، وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا فإن الهدف الذي سجله أنسو فاتي منح خزائن برشلونة مبلغ 2.7 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

- أزمة جديدة تهدد موعد كلاسيكو الريال وبرشلونة

ذكرت إذاعة "RAC 1" الاسبانية أن هناك احتمالية لتأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد للمرة الثانية، بعدما سبق وتم تأجيل المباراة من 26 أكتوبر الماضي إلي 18 ديسمبر الجاري، بسبب الاحتجاجات السياسية في إقليم كتالونيا اعتراضًا على سجن بعض زعماء كتالونيا، وأكدت الإذاعة الإسبانية أن منظمة "تسونامي الديمقراطية" تستعد لتنظيم احتجاجات جديدة بالتزامن مع موعد الكلاسيكو الإسباني، وذلك رفضاً لقرارات المحكمة الإسبانية، القاضية بحبس 9 من قادة الإقليم المؤيدين لاستفتاء الانفصال عن اسبانيا عام 2017.

- إنتر ضد برشلونة.. فالفيردي يعلق على إنتصار البارسا

قال ارنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بعد الفوز على فريق إنتر ميلان : " لا يُفكر المرء في كيفية سير المباراة، ثم لا تعرف ماذا سيحدث ضغط الانتر كثيراً في الدقائق الاولى ولم يسمح لنا باللعب، من بعدها اصبحنا نخرج بالكرة بشكل جيد كانوا لاعبي الانتر متوترين قليلاً في الشوط الثاني امامنا لعب نادي الانتر مباريات رائعة في دور المجموعات وأعتقد ان لديهم فريق جيد لقد دافعنا بشكل جيد ضدهم اليوم قمنا بتغيير المُخطط ولكن لم نغير اسلوبنا، والبداية كانت صعبة وضغطوا علينا بشدة وكان من الصعب السيطرة على الكرة ولكن شييئاً فـ شيئا بدأنا نتمسك بالمباراة وكان رد اللاعبين مميز".

تصريح مثير من ميسي
أطلق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة تصريح مفاجئ عن ريمونتادا نادي ليفربول ونادي روما المعروفة في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تسببت في خروج الفريق. تصريح ميسي عن ريمونتادا ليفربول وروما وقال ميسي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "بصراحة دوري الأبطال في أذهاننا دائما، لكنني أعتقد أننا يجب أن نبدأ من نقطة الصفر". وتابع: "إنها سنة جديدة، منافسة جديدة، وما علينا فعله هو التعلم من الماضي ومن الأخطاء، والتفكير في الحاضر".

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