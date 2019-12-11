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العدل: نعترف بوجود مشاكل في الشهر العقاري ونسعى لحلها (فيديو)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:34 م
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المستشار أشرف رزق
المستشار أشرف رزق
داليا الحسين
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قال المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، إن قطاع الشهر العقاري من أهم القطاعات الجماهيرية في وزارة العدل، حيث يقدم خدمات للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وأضاف "رزق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الأربعاء: "نعترف بوجود مشاكل فى الشهر العقاري ونسعي لحلها"، مشيرا إلى أن الشهر العقاري يمثل القلعة الحصينة في مصر للحفاظ على الملكيات سواء العامة أو الخاصة.

وتابع مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق: "الشهر العقاري أنشأ في نفس عام إنشاء مجلس الدولة، والقانون الخاص به لم يتغير منذ عام 1946".

وعن أسباب مشكلة الشهر العقاري قال: "في عام 2016 كان لدينا 7835 موظفا في مختلف الدرجات الوظيفية بالشهر العقاري أما العام الحالي لدينا أكثر من 6 آلاف موظف في مختلف الدرجات من بينهم 2444 موظف قانوني بالشهر العقاري".

وتابع: "أقمنا مسابقة داخلية تقدم لها 5 آلاف موظف اخترنا منهم 1102 من جهات مختلفة للعمل بالشهر العقاري"، مشيرا إلى أن الدولة تدعم الشهر العقاري بالعمالة على مراحل.
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توك شو المستشار أشرف رزق الشهر العقاري أخبار مصر

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