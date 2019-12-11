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اتفاقيتا تعاون بين جامعتي عين شمس وكيوشو اليابانية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:26 م
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الاتفاقية
الاتفاقية
آية حمروشي
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شهد قصر الزعفران مقر رئاسة جامعة عين شمس توقيع اتفاقيتين تعاون مع جامعة كيوشو اليابانية، حيث وقع ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اتفاقيتين تعاون مع جامعة كيوشو اليابانية بشأن تبادل الطلاب والبحث العلمي بحضور ا. د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتأتي هاتين الاتفاقيتين تتويجا للزيارة التى قام بها ا.د عبدالناصر سنجاب ود شريف قطب لجامعة كيوشو في العام الماضي لبحث عمل شراكة في تبادل الطلاب والاخرى للبحث العلمى وتبادل الأساتذة وتتيح هذه الاتفاقية للطلاب فرصة الحصول على منح يابانية وكذلك شراكة في مجال البحث العلمى.
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الكلمات المفتاحية

كيوشو جامعة عين شمس الطلاب الدراسات والبحوث البحث العلمى

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