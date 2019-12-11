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بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:22 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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شهد نادي ضباط القوات المسلحة على كورنيش النيل بالدقي حفل زفاف نجل الأستاذ عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عمر على الأنسة أية جمال، بحضور الأهل والأصدقاء والأقارب.

 

وكان في مقدمة الحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى لآثار والذي كان شاهدًا على عقد الزفاف، وحرص عدد كبير من قيادات وزارة الآثار والعاملين على حضور الزفاف وتهنئة الدباح، وكان علي رأس الحضور محمد شيحة نائب الأمين العام، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والدكتور ضياء زهران نائب رئيس القطاع، والدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف الإسلامي، والدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام متحف المنيل، والأستاذ الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة.

بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
بحضور "وزيري" وقيادات الآثار.. مدير المكتب الفني لـ"الأعلى للآثار" يحتفل بزفاف نجله
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