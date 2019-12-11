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أول تعليق من سلمان الفرج على استبعاده من قائمة الهلال في مونديال الأندية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:22 م
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سلمان الفرج
سلمان الفرج
أميرة فطيم
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علق سلمان الفرج نجم الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، عن استبعاده من قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر الجاري.

واستبعد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال سلمان الفرج، من قائمة المونديال، بسبب تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده السعودية في كأس الخليج العربي.

ونشر سلمان الفرج عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، اليوم الأربعاء، صورة؛ معلقًا عليها: "الحمد لله على كل حال، الخيرة في ما اختاره الله".

قرر لوشيسكو؛ اختيار نواف العابد ليحل محل سلمان الفرج في قائمة الهلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق اليوم وتستمر حتى 21 ديسمبر القادم.

ويستهل الهلال مشواره في بطولة كأس العالم لأندية بمواجهة فريق الترجي التونسي، مساء السبت المقبل، وسيواجه الفائز في اللقاء فريق فلامنجو البرازيلي، في المربع الذهبي.

يذكر أن الهلال يشارك في ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد تويجه بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي.

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