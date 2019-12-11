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المخرج مجدي أحمد علي يقدم واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:21 م
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عزاء المخرج سمير سيف
عزاء المخرج سمير سيف
كتبت: نادين نجدي ، تصوير: عبد الحافظ حمدي
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حرص المخرج والفنان مجدي أحمد علي، على تقديم واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف، والذي أقيم اليوم، في كنيسة مارمرقس في مصر الجديدة.

وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع أبرزهم لطفي لبيب ومنى زكي ومحمد هنيدي وإلهام شاهين وهاني رمزي.

وفاته

فارق سمير سيف الحياة، بسبب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، يوم الأثنين عن عمر يناهز 72 عاماً، وودع عالم الفن والفنانين، ومن ذات الوقت انتشر الحزن بينهم.

حياته.

تخرج من المعهد العالي للسينما وعمل مساعدًا لعدد من المخرجين مثل يوسف شاهين وحسن الإمام، وتعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد من النجوم وحققت أفلامه نجاحًا كبيرًا، ووصلت أعماله لأكثر من 200 عمل فني.

أبرز أعماله.

وأبرز أعماله "المشبوه"، و"النمر والأنثى"، و"شمس الزناتي"، و"دائرة الانتقام" و"سوق المتعة"، و"معالي الوزير"، و"غريب في بيتي"، و"عش الغراب
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