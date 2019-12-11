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الأرصاد للمواطنين: احذروا.. الشتاء قادم بقوة (فيديو)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:20 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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حذر محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم الاستقرار غدا الخميس، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وهناك فرص سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة على شمال البلاد، مشيرا إلى أن الشتاء قادم بقوة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، مساء الأربعاء أن هناك "نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق المكشوفة فضلًا عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية"، لافتا إلى أنه سيكون هناك سقوط أمطار على سواحلنا الشمالية، وأمطار على القاهرة والوجه البحري.

ووجه نصيحة للمواطنين، قائلا: "القيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار على الطرق السريعة، وتجنب الملاحة البحرية غدا بسبب نشاط حركة الرياح"، متوقعًا: "انخفاض في درجات الحرارة بداية من الغد".
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