مايا دياب عن ماجد المصري وسعد الصغير وحسن الرداد "طلعو أوباش بجد"

قامت الفنانة مايا دياب بنشر فيديو لها ولبعض نجوم مسرحية" لوكاندة الأوباش "على حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات على" انستجرام"



يحتوي الفيديو على مقلب في" مايا "دبره الفنان ماجد المصري، بالاتفاق مع الفنان سعد الصغير، والفنان حسن الرداد، حيث قام "ماجد" بالإشارة "لسعد" لبدء المقلب وأشار له بيدة ثم قام بالتقريب المفاجئ لأذن "مايا " وقام "سعد" هو الآخر بإصدار صوت مفاجئ ، مما جعلها تتخض وتفقد توازنها وتسقط من على الكرسي في حين يقوم "حسن" بالتقاطها عند السقوط.



إنتابت الجماهير المتابعة "لمايا" نوبة من الضحك وعبرو عن ذالك بإيموشنات ضحك كثيرة، وقامو بالتعليق كالتالي : وليش بدك تخافي، بقالي ساعة بضحك "



يشار إلى أنها شاركت مؤخراً معهم في مسرحية "لوكاندة الأوباش" والمسرحية، بطولة ماجد المصرى، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.



يذكر أن آخر أعمالها الغنائية أغنية يابا يابا، والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات مؤمن راجح وألحان وتوزيع مودير منير، وإخراج كريستال يونس، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً،