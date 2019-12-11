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رفات القديسة تريزا تزور كنيسة العذراء ببولاق

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:19 م
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استقبال الرفات
استقبال الرفات
ماريان ناجى
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استقبلت اليوم الأربعاء، كنيسة العذراء سيدة الكرمل للرهبان الفرنسيسكان ببولاق أبو العلا، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع، حيث بدأ اليوم بتلاوة الصلاة ثم القداس الإلهي بالطقس اللاتيني، كما تخلل اليوم عدد من الصلوات.

وفي المساء، ترأس صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهي، شارك في الصلاة الأب فريد كمال رئيس الدير، والأب فرنسيس نادي راعي الكنيسة، والأب بيشوي فوزي الوكيل الرعوي، وراعي كنيسة العذراء مريم بالقللي، والأب حنا الكرملي. وعديد من الكهنة والرهبان، حضر أيضًا عدد كبير من المؤمنين، بالإضافة إلى عدد الرهبان والراهبات.

وألقي صاحب النيافة كلمة العظة حول القديسة موكدا علي ضرورة بأن نتطلع إلي القداسة، وجدير بالذكر أن رفات القديسة تريزا سيتواجد غدا في كنيتسها ببازيليك القديسة تريزا بشبرا.
رفات القديسة تريزا تزور كنيسة العذراء ببولاق
رفات القديسة تريزا تزور كنيسة العذراء ببولاق
رفات القديسة تريزا تزور كنيسة العذراء ببولاق
رفات القديسة تريزا تزور كنيسة العذراء ببولاق
رفات القديسة تريزا تزور كنيسة العذراء ببولاق
رفات القديسة تريزا تزور كنيسة العذراء ببولاق
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الكلمات المفتاحية

كنيسة العذراء بولاق أبو العلا القداس الإلهي الإيبارشية البطريركية

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