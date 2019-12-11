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كأس العالم للأندية| السد القطري يهزم هينجين ويتأهل لمواجهة مونتيري المكسيكي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:15 م
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السد القطري
السد القطري
وكالات
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تمكن السد القطري من التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية، التي افتتحت فعالياتها اليوم الأربعاء في قطر ، بفوزه الثمين 3 - 1 على هينجين بطل اتحاد أوقيانوسية في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وأمام أكثر من سبعة آلاف مشجع احتشدوا في مدرجات استاد "جاسم بن حمد" بنادي السد ، عانى فريق السد كثيرا في مواجهة هينجين خاصة في الشوط الثاني وبداية الشوط الإضافي الأول.

ولكن السد حسم المباراة لصالحه بعد التمديد لوقت إضافي ليلتقي مونتيري المكسيكي في الدور الثاني بالبطولة.

وأنهى السد الشوط الأول متقدما بهدف سجله بغداد بونجاح في الدقيقة 26 ،فيما أهدر الفريق أكثر من فرصة ثمينة أمام مرمى هينجين.

وفي الشوط الثاني ، سجل إيمي روين هدف التعادل لهينجين في الدقيقة 46 ،وقدم الفريقان أداء متكافئا إلى حد كبير في هذا الشوط لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1 علما بأن الحكم ألغى هدفا للسد في كل من شوطي المباراة.

وفي الوقت الإضافي الأول ، سجل عبد الكريم حسن الهدف الثاني للسد في الدقيقة 100 .

وفي الشوط الإضافي الثاني ، سجل بدرو ميجيل الهدف الثالث للسد في الدقيقة 114 ليتأهل السد إلى الدور الثاني والذي يلتقي فيه مونتيري المكسيكي على بطاقة التأهل لمواجهة ليفربول الإنجليزي في المربع الذهبي للبطولة.

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الكلمات المفتاحية

كاس العالم للاندية السد القطري السد

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