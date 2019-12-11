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التاريخ يُكتب.. أتالانتا يتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:11 م
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أتالانتا
أتالانتا
وكالات
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حقق أتالانتا الإيطالي انجازًا كبيرًا بتأهله للمرة الأولى إلى دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مضيفه شاختار دونتيسك الأوكراني 3 - صفر، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة من دور المجموعات بالمجموعة الثالثة من المسابقة، والتي شهدت فوز مانشستر سيتي على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 4-1.

ورفع أتالانتا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني ليتأهل إلى دور الستة عشر من المسابقة مع متصدر المجموعة مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد شاختار دونتيسك عند ست نقاط في المركز الثالث ليخرج من البطولة ويتأهل لمنافسات دور الـ32 للدوري الأوروبي.

وفي المباراة الأولى تقدم أتالانتا عن طريق تيموثي كاستانيي بالهدف الأول في الدقيقة 66، قبل أن يضيف ماريو بازاليتش الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المتحسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني ، سجل أتالانتا الهدف الثالث عن طريق روبين جوسينس.

وشهدت المباراة تعرض البرازيلي دودو لاعب شاختار دونتيسك للبطاقة الحمراء في الدقيقة 77 ليكمل فريقه المباراة بعشر لاعبين.

وفي المباراة الثانية، تقدم دينامو زغرب في الدقيقة التاسعة عن طريق داني ألمو، قبل أن يسجل البرازيلي جابرييل خيسوس لسيتي ثلاثة أهداف في الدقائق 33 ، 49 ، 53، قبل أن يضيف فيل فودين الهدف الرابع في الدقيقة 83.

ورفع سيتي رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة، بعدما ضمن تأهله في وقت سابق، فيما تجمد رصيد دينامو زغرب عند خمس نقاط ليتذيل ترتيب المجموعة ويخرج من المنافسات الأوروبية.

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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا أتالانتا

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