بيان أوروبي: اتفاق أردوغان والسراج انتهاك للقانون الدولي

أكد قادة دول الاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق حول ترسيم حدود مناطق النفوذ في المتوسط بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، انتهاكا للقانون الدولي.









وجاء في مسودة البيان الختامي الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، ومن المتوقع أن يصدر عن القمة الأوروبية هذا الأسبوع، أن مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم حدود المناطق الاقتصادية البحرية في المتوسط، تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتطابق مع قانون البحار للأمم المتحدة.







