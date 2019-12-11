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بيان أوروبي: اتفاق أردوغان والسراج انتهاك للقانون الدولي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:05 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أكد  قادة دول الاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق حول ترسيم حدود مناطق النفوذ في المتوسط بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، انتهاكا للقانون الدولي.


وجاء في مسودة البيان الختامي الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، ومن المتوقع أن يصدر عن القمة الأوروبية هذا الأسبوع، أن مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم حدود المناطق الاقتصادية البحرية في المتوسط، تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتطابق مع قانون البحار للأمم المتحدة.



وحسب المسودة، أعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع اليونان وقبرص اللتين رفضتا الاتفاق بين أنقرة وطرابلس.


وكانت اليونان قد دعت دول الاتحاد الأوروبي لدعم موقفها خلال الاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد في بروكسل بداية الأسبوع الجاري، إذ من المقرر أن تعقد قمة الاتحاد الأوروبي يومي 12 و13 ديسمبر الجاري.

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مسودة بيان انتهاك القانون الدولي السراج اتفاق أوروبي أردوغان

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