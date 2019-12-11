هاني سامي: رواية "البغايا" واقعية بنسبة 80%.. ونسب مبيعاتها هائلة في دول الخليج

أوضح الكاتب الصحفي هاني سامي، أن نسبة الواقعية في راوية "البغايا" يصل إلى 80%، حيث أن معظم الأحداث التي تناولتها الرواية تتلامس مع واقع يعيشه أغلب سكان المجتمع المصري.









وأضاف "سامي" خلال مناقشة راوية "البغايا" التي ادارتها اﻻعﻻمية وﻻء الكومي بمؤسسة الإعلام البديل، أن الصحافة تساعد الأديب في كتابة أي رواية، ومن الوارد أن يعمل أي صحفي في العمل الأدبي، لكن العكس يكون صعب جدًا، قائلًا: "محبتشي أحط نفسي في قالب مثقف لأنني من خلفية صحفية، فحبيت الكلام يخرج للناس بشكل بسيط زي الصحافة".









وتابع: على مستوى المبيعات، فالرواية حققت نسب مبيعات هائلة في العديد من البلدان العربية على رأسهم الكويت والشارقة والبحرين، مشيرًا إلى أن الفنان الكبير صبري فواز علق على رواية قائلًا: "مكنتش أعرف إنك تقيل كده يا مولانا".









وأستطرد: أن السبب وراء اتجاهه لكتابة الروايات والقصص كان إنخفاض نسب القراءة، ما جعله يتجه إلى كتابة روايات وقصص بإسلوب بسيط، يشجع جميع الفئات على القراءة، لافتا النظر إلى أن إسم "البغايا" يرجع في الأساس إلى البغي والظلم وهو ما تناقشه الرواية.





وفي السياق نفسه، أكد هاني سامي، أنه إتجه في رواية البغايا إلى المطابع الخاصة، حيث أنه لا يرغب في أن يحسب على أي شخص، موضحًا أنه "البغايا" من الممكن أن تسخدم كخمس حلقات سينمائية ليس أكثر، لكنها تعد راوية قصصية أكثر.





وعن اعماله القادمة قال انه يقوم حاليا بكتابة مشروع سينمائي باﻻضافة الي انه ينوي تحويل راويته الأخيرة " حوش الغجر " الي عمل سينمائي أيضا.



