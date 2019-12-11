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تامر أمين: "مش هروح تركيا إلا لما يرحل أردوغان" (فيديو)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:11 م
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تامر أمين
تامر أمين
داليا الحسين
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وصف الإعلامي تامر أمين، محافظة أسوان بأنها درة المدن النيلية، وأجمل مدن الأرض، مناشدًا المواطنين إجراء رحالات سياحة داخلية خاصة في مدينتي الأقصر وأسوان.

وقال "أمين"، من خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، مساء الأربعاء إن المصريين ميسوري الحال يذهبون لقضاء عطلتهم في أوروبا أو الساحل الشمالي أو تركيا.

وأوضح "الإعلامي"، أنه كان دائم السفر لتركيا سنويا، ولكنه لم يذهب إليها منذ دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتنظيم الإخوان وعداوته لمصر، معقبًا: "أنا بعشق تركيا خاصة أسطنبول أحلى أكل وشراء بس حرمت عليا لحد ما يرحل أردوغان، مش هفيده بدولار واحد".
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الكلمات المفتاحية

رجب طيب أردوغان تامر أمين الأقصر واسوان أخبار مصر

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