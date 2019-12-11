زيادة معاشات أعضاء نقابة الموسيقيين يناير القادم

اعتمد مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، في اجتماعه الذي انتهى في ساعة متاخرة من مساء أمس زيادة قيمة معاشات أعضاء الجمعية العمومية بقيمة ١٠ ٪ بداية من شهر يناير القادم.





وناقش الاجتماع جميع الميزانيات السابقة التي لم تناقش وجميع البنود الواردة في الميزانية الحالية.





وقام النقيب والمجلس بتوجيه الشكر والثناء للفنان منصور هندي رئيس لجنة العمل للمجهود الذي قامت به اللجنة خلال الفترة الاخيرة من هيكلة للجنة العمل وزيادة في إيراداتها.





وشدد نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر علي أن مجلس النقابة الحالي يبذل أقصي ما في وسعهم لتحقيق صالح الأعضاء وحل كافة مشكلاتهم وعلي رأسها معاش وودائع النقابة ومشروع العلاج.





وتوجه شاكر بالشكر لكافة أعضاء المجلس والجمعية العمومية علي جهودهم، مؤكدا أن الأيام القادمة ستشهد تطورا في العمل النقابي بما يصب في صالح الأعضاء، مشيرا إلى أنه يثق في مجلسه الموقر لأنهم قادرون معا علي تحقيق المزيد من التقدم.



