أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: حسم صفقة نارية.. أول رد فعل من الزمالك على ضم كهربا.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها الفوز الساحق الذي حققه الفريق على حساب وادي دجلة بثلاثية نظيفة في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 11- 12- 2019:-





نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء





1- الأهلي يصعق وادي دجلة بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري:





تغلب فريق الأهلي علي نظيره وادي دجلة بثلاثية نظيفة ، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة من المسابقة.





وسجل ثلاثية الأهلي كلا من رمضان صبحي الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة ٥٣، ووليد أزارو الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة ٧٣، وأحمد الشيخ في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع.





وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي لـ 15 نقطة ويعتلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز.





2- الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية:





أصبح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قريبًا من التعاقد مع المهاجم النيجيري إيليكي لاعب فريق لوزيرن السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وقطع مسئولو النادي الأحمر شوطًا كبيرًا من المفاوضات مع اللاعب والنادي السويسري لإتمام الصفقة في يناير المقبل.





وسيدعم إيليكي خط هجوم الأهلي بعد طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر من إدارة النادي بضرورة التعاقد مع مهاجم إفريقي قوي.





أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم





3- الأهلي يعلن التعاقد مع "كهربا" رسميًا خلال ساعات:





يعلن النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة التعاقد رسميًا مع محمود عبد المنعم "كهربا" لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.





ونجح النادي الأهلي في الحصول على توقيع "كهربا" لتعزيز خط هجوم الفريق الأحمر في النصف الثاني من الموسم، حيث يحصل على 9 مليون جنيه في الموسم.





وقام "كهربا" بالتوقيع على عقود انتقاله للنادي الأهلي في الجلسة التي جمعت اللاعب ووكيله بأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.





4- أول رد فعل للزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا:





كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي الزمالك بعد إتمام الأهلي التعاقد بشكل رسمي مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأبيض السابق خلال الفترة الحالية.





وأشارت التقارير أن نادي الزمالك غير مشغول تمامًا بصفقة إنتقال "كهربا" للنادي الأهلي، خاصة وأن اللاعب رحل عن صفوف الفريق في الصيف الماضي وانتقل لصفوف النادي البرتغالي قبل إنضمامه للقلعة الحمراء مؤخرًا، ويعتبر مسئولي القلعة النادي الأبيض أنهم ليسوا طرفًا في هذه الصفقة





وينتظر نادي الزمالك نتيجة الشكوي التي تقدم بها ضد "كهربا" للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





تعرف على أخبار الأهلي اليوم





5- تعرف علي قميص كهربا مع الأهلي:





استقر محمود كهربا لاعب الاهلي الجديد علي رقم القميص الذي سيرتديه خلال تواجده داخل أروقة القلعة الحمراء، حيث يفضل إرتداء القميص رقم 13، في ظل إرتداء صالح جمعة القميص رقم 10، وهو ما أعاق حصول صفقة الفريق الجديدة على رقمه المُفضل.





ومن المُنتظر أن يعلن النادي الأهلي، التعاقد مع اللاعب بصفة رسمية عقب الانتهاء من مباراة الفريق أمام وادي دجلة، اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز، أو غدٍ الخميس على أقصى تقدير.





6- فايلر يطمئن على حمدي فتحي بجلسة خاصة في حضور طبيب الأهلي:





حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة سريعة مع خالد محمود طبيب الفريق الأحمر قبل انطلاق مباراته أمام وادي دجلة، في حضور حمدي فتحي لاعب الفريق الأحمر.





وحرص فايلر خلال هذه الجلسة على الاطمئنان على حالة لاعب وسط الأهلي والبرنامج العلاجي الذي يسير عليه للتعافي من الإصابة.





وكان حمدي قد أجرى جراحة غضروف الركبة الشهر الماضي في ألمانيا بعدما أصيب بقطع في غضروف الركبة خلال إحدى تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.





موعد مباراة الأهلي المقبلة