زلاتكو: أعشق الهلال وأثق بأنه سيتوج بكأس العالم للأندية





تحدث زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي، عن مشاركة فريق الهلال في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر الجاري.



ويستهل الهلال مشواره في بطولة كأس العالم لأندية بمواجهة فريق الترجي التونسي، مساء السبت المقبل، وسيواجه الفائز في اللقاء فريق فلامنجو البرازيلي، في المربع الذهبي.



وقال زلاتكو في تصريحات تليفزيونية: "أثق أن نادي الهلال سيتوج بلقب مونديال الأندية، فالهلال لديه كافة الإمكانيات التي تجعله قادرًا على الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، وتحقيق اللقب".



وأضاف: "وبالنسبة لتتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا فهو أمر طبيعي ويستحقه، في ظل المجهود الذي بذله الزعيم سواء من الإدارة أو الجهاز الفني أو اللاعبين، الذين قاتلوا في الملعب".



وتابع: "أنا أعشق نادي الهلال، وسوف أظل ممتن لهذا الفريق الذي أعطاه فرصة البروز كمدير فني، وتحقيق الإنجازات فيما بعد في عالم كرة القدم".



وتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي.