تدشين كنيسة العذراء ويوحنا المعمدان فى بنها



وعقب التدشين، ترأس نيافته القداس الإلهي، وخلاله منح كاهن الكنيسة، القس شنوده وهيب رتبة القمصية.



وتحيي الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم الاربعاء، تذكار العام الثالث على حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، والذي راح ضحيته ٢٩ شهيد من الأقباط خلال حضورهم صلاة القداس الإلهي بالكنيسة.



قام نيافة الأنبا مكسيموس، أسقف بنها وقويسنا للاقباط الارثوذكس، اليوم الاربعاء، بتدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوحنا المعمدان، بقرية الرملة مركز بنها.وتم تدشين المذبح الرئيسي باسم السيدة العذراء ومذبح آخر على اسم القديس يوحنا المعمدان، وكذلك دُشِنت أيقونات الكنيسة وأواني الخدمة.