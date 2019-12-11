Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل- تعليق مثير من فايلر عقب فوز الأهلي بثلاثية على وادي دجلة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
عبر السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على مضيفه وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد.

وحقق الأهلي فوزه الخامس على التوالي مساء اليوم على وادي دجلة بثلاثة أهداف دون مقابل في إطار مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.


وقال فايلر عقب نهاية المباراة :"كنا نعلم صعوبة المباراة، واستغرقنا وقتًا طويلًا كي نسجل الهدف الأول".


وأضاف :"في الشوط الأول الوضع كان صعبًا وعقب إحراز الهدف الأول الذي سجله رمضان صبحي تسهلت الأمور وخرجنا بالفوز بثلاثية نظيفة".


وتابع :"الأهلي نجح في استغلال أخطاء وادي دجلة، وأهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول، وهذا صعب من المباراة إلى أن نجحنا في إحراز الهدف الثاني".


وواصل :"درست طريقة لعب فريق وادي دجلة جيدًا وخاصة في مسألة امتلاكهم للكرة، وكانت السيادة الفنية والأداء لنا".


وأشار :"اللاعب الذي يمتلك السرعات يسبب المشاكل لأي فريق وأي مدافع، ومن الطبيعي أن أمتلك فريق يهاجم بشكل مميز ويخلق الكثير من الفرص".


وزاد :"المنافس يمتلك مقومات حيدة وحينما يصل للمرمى هذه مسئولية فريق كامل دفاع ووسط وهجوم، وأؤكد بأنه لا أزمة في الدفاع تحديدًا".

وعن انتقالات يناير قال :"أي مدرب يتمنى ضم ١٠ لاعبين في كل فترة انتقالات ومن ضمنهم ميسي وكريستيانو رونالدو، لكن لدي احتياجات محددة وفقًا لاحتياجاتي الفنية وسيتم إخبار الإدارة بها ثم سنعلن عنها عقب التوقيع معها".
Advertisements

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ يوم

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجو مباراة الأهلي اليوم

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

"يلا شوت" Match Bayern مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام رابط Yallalive بث مباشر توتنهام وبايرن ميونخ live

منذ أقل من ساعة

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

الآن

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت YALLA Zamlekمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الزمالكLIVE HD

الآن

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 4 ساعات

محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام Bayern Munich Vs Tottenham LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش بايرن Champions Leag

منذ ساعة

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

يلا شوت YALLA Zamlekمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الزمالكLIVE HD

06:18 م

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status