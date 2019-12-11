عاجل- تعليق مثير من فايلر عقب فوز الأهلي بثلاثية على وادي دجلة

عبر السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على مضيفه وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد.





وحقق الأهلي فوزه الخامس على التوالي مساء اليوم على وادي دجلة بثلاثة أهداف دون مقابل في إطار مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.









وقال فايلر عقب نهاية المباراة :"كنا نعلم صعوبة المباراة، واستغرقنا وقتًا طويلًا كي نسجل الهدف الأول".









وأضاف :"في الشوط الأول الوضع كان صعبًا وعقب إحراز الهدف الأول الذي سجله رمضان صبحي تسهلت الأمور وخرجنا بالفوز بثلاثية نظيفة".









وتابع :"الأهلي نجح في استغلال أخطاء وادي دجلة، وأهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول، وهذا صعب من المباراة إلى أن نجحنا في إحراز الهدف الثاني".









وواصل :"درست طريقة لعب فريق وادي دجلة جيدًا وخاصة في مسألة امتلاكهم للكرة، وكانت السيادة الفنية والأداء لنا".









وأشار :"اللاعب الذي يمتلك السرعات يسبب المشاكل لأي فريق وأي مدافع، ومن الطبيعي أن أمتلك فريق يهاجم بشكل مميز ويخلق الكثير من الفرص".









وزاد :"المنافس يمتلك مقومات حيدة وحينما يصل للمرمى هذه مسئولية فريق كامل دفاع ووسط وهجوم، وأؤكد بأنه لا أزمة في الدفاع تحديدًا".



