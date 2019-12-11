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فايلر: أتمنى التعاقد مع ميسي ورونالدو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:01 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه وجد صعوبة لهز شباك وادي دجلة طوال الشوط الأول في المباراة التي جمهتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام ضمن مؤجلات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، مشيرا إلى إنه في الشوط الثاني وتحديدا بعد هدف رمضان صبحي اتيحت مساحات كبيرة سنحت لتعزيز النتيجة.

وقال فايلر في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن وادي دجلة اعتمد على طريقة دفاعية مع الاعتماد على الضغط المبكر لكن بعد تسجيل الهدف الأول المباراة اختلفت كليا.

وواصل:" ضغطنا على دفاعات وادي دجلة، نتج عنه سرعة قطع الكرة، واستغلينا أخطاء الخط الدفاعي وسجلنا ثلاثة أهداف".

وعن مشاركة وليد أزارو واستغلال سرعاته قال:" اي لاعب سريع بيسبب مشاكل في الدفاع، كل الفرقه المفروض تهاجم وبردو تدافع، اعتمدت على تغيير شكل اللعب اكثر من مره لكن اللاعبين هم السبب الرئيسي في تغيير شكل المباراة".

وعن تدعيم الفريق خلال الميركاتو الشتوي قال: "كل مدرب في الدنيا يتمنى يتعاقد مع كل اللاعبين وأتعاقد مع رونالدو وميسي، لكن شخصيا لا أحب التحدث عن التدعيمات في الملئ وعند اتخاذ موافقة الإدارة على طلباتنا سيتم الاعلان عن ذلك".
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