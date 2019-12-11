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سيامة 3 كهنة جدد لإيبارشية أخميم

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:00 م
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سيامة كهنة
سيامة كهنة
حازم رفعت
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احتفلت إيبارشية إخميم وساقلته للاقباط الارثوذكس، اليوم الاربعاء، بسيامة ثلاثة كهنة جدد في درجة القسيسية للخدمة بالإيبارشية.

وكان نيافة الأنبا بسادة مطران الإيبارشية قد ترأس القداس الإلهي بكنيسة الرسولين بطرس وبولس صباح اليوم، وشاركه نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم وبعض من رهبان الدير وديري القديس الأنبا توماس بجبل شنشيف، إخميم والقديس الأنبا شنودة الغربي بسوهاج وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية ومن إيبارشية سوهاج.

وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الكهنة الجدد، وهم:
الشماس أشرف رمسيس كاهنًا على مذبح دير القديس الأنبا شنوده الشرقي بإخميم باسم القس إرميا.
والشماس شنوده طلعت كاهنًا عامًا بالإيبارشية، باسم القس بيجول.
والشماس بطرس كمال كاهنًا عامًا بالإيبارشية، بإسم القس ميخائيل وذلك لخدمة ذوي القدرات الخاصة من الصم والبكم.
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الكلمات المفتاحية

كهنة سيامة الكنيسة القبطية القداس الالهي اخميم

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