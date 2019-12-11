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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام بث مباشر Munich Vs Tottenham إياب دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:51 م
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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ
مشاهدة مباراة بايرن ميونخ
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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام اليوم، kora star بث مباشر مباراة اليوم بايرن ميونيخ، حيث يحتل المركز الأول برصيد 15 نقطة، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة توتنهام، على ستاد ألياز آرينا، في أطار منافسات المجموعة الثانية بالجولة السادسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا،مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام اليوم عبر الفجر الرياضي kora cool مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام ككورة لايف مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهامyoutube live
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