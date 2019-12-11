LIVE| مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر REAL MADRID بدون تقطيع يلا شووت الريال مجانًا Champions League

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على نظيره كلوب بروج، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، الموافق 11 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Real Madrid ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.





كورة جول KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد كلوب بروج حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، في قمة منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية.





بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج كول كورة COOLKORA

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لإستغلال ضمان تأهله إلى دور الستة عشر، بالفوز خارج قواعدهReal Madrid ONLINE.





يلا شوت Yalla Shootمباراة ريال مدريد وكلوب بروج

نقدم لكم بث مباشر لمباراة ريال مدريد وكلوب بروج للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

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