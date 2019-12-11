نداء شرارة تمزح مع السناجل.. "انا حاسة فيكم يا بنات"

نشرت الفنانة نداء شرارة، صورة للطفل الشهير بجملة "ربع ساعة بس يا حاجة"، مازحة مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وكتبت "شرارة" على هذه الصورة قائلة: لما اغنيتك تبقى تريند بدخل على هاشتاج حبيتك بالتلاتة من جهه بيفرح قلبي من النجاح الكبير، ومن جهه تانيه بحس بشعور اللي بيعملوا الصور هاي عشان انا زيكم".



وتابعت "شرارة" قائلة: "كل الناس بتشغل اغنيتي بعرسها، وانا لسة سنجل ف انا حاسة فيكم يا بنات".



وعلق احد المتابعين عليها قائلا: "بتستاهلي كل خير يا قلبي، واكتر من كدة كمام".



وعلى صعيد اخر وصلت اغنية "حبيتك بالتلاتة" وكتبت "شرارة" معبرة عن سعادتها قائلة: ١٠ مليون استماع على يوتيوب فقط، ‏حب كبير إلكم،، ألف مبروك لكل عروس شاركتني فرحتها، ‏بفيديو للأغنيه الله يهنيكم وعقبال عند ‏كل الصبايا بحبكم".



ويذكر أن "شرارة" قدمت العديد من الأغاني منها "سهرانة أنا"، "أدور عليك"، و"أنا أردنية"، "هب السعد"، و"كلام في كلام"، و"يا نور"، "بتخون"، و"ضيعنا الحب"، و"يجرحني"، و"ابن النشامة"، و"زوروني"، و"بنت الشلبية".